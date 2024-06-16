أكثر من 97 ألف رأس ماشية و40 ألف ذبيحة في أول أيام عيد الأضحى بأسواق ومسالخ الرياض

وأكدت الوزارة وفرة المواشي في أسواق منطقة ومدينة الرياض؛ حيث بلغ إجمالي عدد المواشي بالأسواق (97,124) رأسًا من الماشية، شملت (81,285) رأسًا من الضأن، و(14,755) رأسًا من الماعز، و(1,021) رأسًا من الجِمال، و(63) رأسًا من الأبقار، مضيفةً أن عدد الأحواش والحظائر في أسواق منطقة الرياض، بلغ (4,747) حوشًا وحظيرة، إضافة إلى (6,366) جلابة، كما استقبلت نقاط بيع المواشي المؤقتة في مدينة الرياض، (21,634) رأسًا من الأضاحي، عبر (493) حظيرة.