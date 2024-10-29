تحت رعاية خادم الحرمين انطلاق فعاليات مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" ومحاوره الذكاء الاصطناعي والاقتصاد والابتكار والصحة والتغير المناخي

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار" ريتشارد أتياس: "نحن على مفترق طرق وخياراتنا ستحدد ملامح العصر". وأوضح أن "جهودنا الجماعية ستخلق عالماً أكثر شمولاً واستدامة"، وأضاف أن "المستقبل سيكون من نصيب من يجرؤون على الحلم بما هو أبعد من الأفق، أدعوكم جميعًا إلى أن تكونوا قادة التغيير، الذين لا يرون العالم كما هو، بل كما يجب أن يكون، هذا هو جوهر الرؤية المستقبلية: تحدي الحدود والقفز إلى المجهول".