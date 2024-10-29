تحت رعاية خادم الحرمين انطلاق فعاليات مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" ومحاوره الذكاء الاصطناعي والاقتصاد والابتكار والصحة والتغير المناخي

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، انطلقت صباح اليوم في الرياض النسخة الثامنة من "مبادرة مستقبل الاستثمار"، والتي تجمع قادة العالم والرؤساء التنفيذيين وأصحاب القرار لمناقشة الاستراتيجيات اللازمة لمعالجة أكبر التحديات التي يواجهها الكوكب في عالم متصل بلا حدود.
في كلمته الافتتاحية، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار"، ياسر الرميان، إن "مبادرة مستقبل الاستثمار خلقت صفقات بـ125 مليار دولار"، وأنها "أصبحت قوة للعمل والتقدم... ولدينا المسؤولية والفرصة للاستثمار في الإنسانية".
وشدد الرميان على أن السعودية قادرة على دفع الاستثمار في المجالات الحيوية، وقال "إن الذكاء الاصطناعي سيصبح معياراً للنمو الاقتصادي"، وأن "الذكاء الاصطناعي قادر على إضافة 20 تريليون دولار للاقتصاد بحلول 2030"، وحض الحكومات على سد الفجوة في استثمارات التحول الرقمي.
وأضاف أن الانتقال الى صفر انبعاثات يتطلب استثماراً طويل الأجل، وقال إن "النقاشات اليوم ستوجه جهودنا في الأشهر المقبلة".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار" ريتشارد أتياس: "نحن على مفترق طرق وخياراتنا ستحدد ملامح العصر". وأوضح أن "جهودنا الجماعية ستخلق عالماً أكثر شمولاً واستدامة"، وأضاف أن "المستقبل سيكون من نصيب من يجرؤون على الحلم بما هو أبعد من الأفق، أدعوكم جميعًا إلى أن تكونوا قادة التغيير، الذين لا يرون العالم كما هو، بل كما يجب أن يكون، هذا هو جوهر الرؤية المستقبلية: تحدي الحدود والقفز إلى المجهول".
وأكد أتياس، أهمية شعار القمة، وقال: "أفق لا متناهٍ ليس مجرد شعار، وإنما دعوة واضحة لتوسيع رؤيتنا الجماعية واحتضان آفاق المستقبل غير المحدود، ويجسد شعار هذه النسخة التزامنا بقيادة المحادثات التي تؤدي إلى مستقبل حيث لا يعرف الاستثمار حدودًا والعمل نحو غدٍ أفضل للجميع".
ويعقد مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد"، وتركز النسخة الثامنة للمؤتمر السنوي هذا العام على استراتيجيات جديدة لمواجهة ومعالجة التحديات العالمية ودور إفريقيا في الاقتصاد العالمي وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية والهياكل الداخلية والجوانب العملية للاستثمارات.
ومن المتوقع أن تستقطب النسخة الثامنة أكثر من 6 آلاف ضيف، و500 متحدث حول مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالعصر الحالي، والتي تشمل أكثر من 200 جلسة، تتناول موضوعات الاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.