"الزامل": 4 مدن سعودية تدخل تصنيف المدن الذكية والرياض تتصدّرها بالترتيب الـ 25 عالمياً

أكّد الدكتور وليد الزامل أستاذ مشارك بقسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود، أن تصنيف المدن السعودية بين المدن الذكية بدأ يرتفع، حيث وصلت الرياض إلى الترتيب الـ 25 عالمياً تليها مكة المكرّمة وجدة، ثم المدينة المنوّرة.
وأوضح "الزامل"؛ أن الدخول إلى تصنيف المدن الذكية يعتمد على الاستخدام الخاص بالتقنيات، مثل التذاكر الإلكترونية لحضور الفعاليات المختلفة التي تعتبر جزءاً من الحكومة الإلكترونية والتحولات في المدن الذكية، مما سهّل من الحصول على الخدمات وجودة الحياة.
ولفت إلى أن الارتباط قوي بين مفاهيم المدن الذكية والبنية التحتية؛ لانهما يتكاملان معاً لاستشراف مستقبل المدن.