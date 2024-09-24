"الزامل": 4 مدن سعودية تدخل تصنيف المدن الذكية والرياض تتصدّرها بالترتيب الـ 25 عالمياً

وأوضح "الزامل"؛ أن الدخول إلى تصنيف المدن الذكية يعتمد على الاستخدام الخاص بالتقنيات، مثل التذاكر الإلكترونية لحضور الفعاليات المختلفة التي تعتبر جزءاً من الحكومة الإلكترونية والتحولات في المدن الذكية، مما سهّل من الحصول على الخدمات وجودة الحياة.