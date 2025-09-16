الأكاديمية المالية و"بنك الرياض" يوقعان اتفاقية تستهدف اكثر من 4000 متدرب و 54 برنامج تدريبي متخصص

وقَّعت الأكاديمية المالية وبنك الرياض، اتفاقية تدريب تشمل 54 برنامجاً تدريبياً وورشة عمل تستهدف تدريب أكثر من ٤٠٠٠ متدرب من الكوادر البشرية في بنك الرياض، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لورؤية السعودية 2030.
مثّل الأكاديمية المالية في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي الأستاذ مانع آل خمسان، بينما مثّل بنك الرياض الرئيس الأول لقطاع رأس المال البشري الأستاذة إنجي الغزاوي.
وأكد آل خمسان أن هذه الشراكة النوعية تأتي امتداداً للدور الريادي الذي تقوم به الأكاديمية المالية في تنمية وتطوير القدرات البشرية في القطاع المالي، وبخاصة القطاع المصرفي ، من خلال تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في التدريب المهني، ومواءمة البرامج التدريبية مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030 .
من جانبها، أوضحت الأستاذة إنجي الغزاوي أن هذه الشراكة تمثل نقلة استراتيجية لدعم مسارات التأهيل المهني المتخصص في القطاع المصرفي السعودي. حيث تتضمن تقديم حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة وورش العمل المتقدمة التي تُقدم حصرياً بالشراكة مع الأكاديمية المالية، بما يلبي المتغيرات السريعة واحتياجات سوق العمل، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن حزمة من الاتفاقيات المبرمة مسبقاً مع العديد من الجهات المحلية والدولية المرموقة بهدف تنمية الحصيلة العلمية لمنسوبي البنك بما يعود بالأثر الملموس على أنشطة البنك، إلى جانب ذلك تتبنى أكاديمية الرياض الذراع التدريبي للبنك سياسة تطوير مهني تحاكي متطلبات السوق والمتغيرات المستمرة فيه.
يُذكر أن الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.