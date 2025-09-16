الأكاديمية المالية و"بنك الرياض" يوقعان اتفاقية تستهدف اكثر من 4000 متدرب و 54 برنامج تدريبي متخصص

من جانبها، أوضحت الأستاذة إنجي الغزاوي أن هذه الشراكة تمثل نقلة استراتيجية لدعم مسارات التأهيل المهني المتخصص في القطاع المصرفي السعودي. حيث تتضمن تقديم حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة وورش العمل المتقدمة التي تُقدم حصرياً بالشراكة مع الأكاديمية المالية، بما يلبي المتغيرات السريعة واحتياجات سوق العمل، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن حزمة من الاتفاقيات المبرمة مسبقاً مع العديد من الجهات المحلية والدولية المرموقة بهدف تنمية الحصيلة العلمية لمنسوبي البنك بما يعود بالأثر الملموس على أنشطة البنك، إلى جانب ذلك تتبنى أكاديمية الرياض الذراع التدريبي للبنك سياسة تطوير مهني تحاكي متطلبات السوق والمتغيرات المستمرة فيه.