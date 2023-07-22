الصقري: إطلاق الروبوت "محمد" في مؤتمر ليب من العام المقبل 2024 لينضم إلى "سارة"

يُذكر أن الروبوت "سارة"، الذي أُطلق في فعاليات مؤتمر "ليب 2023"، يحتوي على كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ إذ بإمكانه التعرف على مسافة الأشخاص الذين يقفون أمامه، ويبدأ جلسة الحوار بعد أن يرحِّب بالزائر. كما يحتوي الروبوت على نموذج مدرَّب مسبقًا، يتعرف على اللهجات السعودية المختلفة، وتحليل الجُمل، وفهم محتواها، ومن ثم تقديم الجواب المناسب، وإرساله على شكل نص.