المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها للهجوم الغادر الذي تعرّضت له قوة دفاع مملكة البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية للهجوم الغادر الذي تعرّضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة، المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة، الذي أسفر عنه استشهاد عددٍ من جنودها البواسل وإصابة آخرين.