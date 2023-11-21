"خدمات الملاحة الجوية" تبرم اتفاقية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الرياض

وشهد جناح الشركة توقيع اتفاقية مع شركة NATS العالمية، وقعها كل من الرئيس التنفيذي المهندس عبدالعزيز بن سالم الزيد، والرئيس التنفيذي لـ NATS مارتن لوف، التي تهدف إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية لمطار الملك خالد الدولي في الرياض، وتطبيق أحدث تقنيات التحكم في الحركة الجوية؛ لضمان سلامة وكفاءة العمليات في المطار، وتعزيز التعاون بين الشركتين.