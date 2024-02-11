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الضباب يغطي الجبال.. الهطولات تُسيل الأودية بـ"قنا عسير" والشلالات حاضرة
فيما هبطت الحرارة إلى مستويات منخفضة والزوار توافدوا للحصول على الدفء
شَهِدَ مركز قنا غرب عسير، هطول أمطار غزيرة، صباح اليوم، على وسط المركز والقرى التابعة؛ سالت على إثرها الأودية والشعاب وتشكلت بها الشلالات المائية.
وهبطت الأمطار بدرجات الحرارة إلى مستوى منخفض؛ في الوقت الذي لا يزال الضباب فيه يغطي الجبال.
ويشهد المركز خلال هذه الأيام توافد أعداد كبيرة من الزوار والسياح القادمين من مرتفعات السروات بحثًا عن الدفء والمتعة والترفيه، بعد أن أقض البرد مضاجعهم في ظل الانخفاض الشديد الذي تشهده تلك المرتفعات.