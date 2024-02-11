الضباب يغطي الجبال.. الهطولات تُسيل الأودية بـ"قنا عسير" والشلالات حاضرة

ويشهد المركز خلال هذه الأيام توافد أعداد كبيرة من الزوار والسياح القادمين من مرتفعات السروات بحثًا عن الدفء والمتعة والترفيه، بعد أن أقض البرد مضاجعهم في ظل الانخفاض الشديد الذي تشهده تلك المرتفعات.