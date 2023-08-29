استمرار التقلبات الجوية على جنوب غرب المملكة مرفقة بالأمطار والصواعق والرياح الهابطة قادم الأيام

ونظراً لهُبوب الشرقيات (وهي رياح شرقية في طبقات الجو المُتوسطة والعالية) يعني ذلك أن السحب الرُكامية والرعدية التي ستتشكّل فوق الجبال في وقتٍ سابق من النهار، ستجد طريقاً لها نحو المُنحدرات الغربية، وربما السواحل أحياناً، لتمتد فُرص الأمطار فترة المساء إلى بعض سواحل جازان وعسير.