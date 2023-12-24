بعدما حُرِمتُ منه بسبب تقاعُدي.. "القشقري": أتمنى التوفيق لدولتنا الرشيدة التي قررت تمتّع كل مواطن بتأمين طبي

ويضيف "القشقري" قائلًا: "عندما توظف ابني في جهة حكومية، أهداني بطاقة تأمينٍ طبي كما تنصُّ حوافز جهته بالنسبة للوالدَين، فعرفْتُ الفرق الشاسع بين التأمين واللا تأمين، فعلى سبيل المثال، وبدلًا من دفع كشفية لطبيب بثلاثمائة ريال، يمكن تحمُّل مبلغ 12 ريالًا، وبدلًا من دفع تكلفة تحاليل طبية بأكثر من ألف ريال، يمكن تحمُّل 40 ريالًا، وحتى الأدوية، وبالاستعانة بطبيب، ولو بالفيديو عن بُعْد، قد يُصرف لك أدوية قيمتها النقدية مئات الريالات بمبلغ زهيد جدًا؛ مما يجعل المواطنين في مرحلة من راحة البال، وعساهم لا يحتاجون لأطباء طيلة حياتهم، والصحةُ تاجٌ على رؤوس الأصحاء لا يراهُ إلا المرضى".