النائب العام يرعى حفل النيابة العامة باليوم الوطني 93

رعى النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، احتفال المقر الرئيس للنيابة العامة، بمناسبة اليوم الوطني الـ93، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، وعدد من أعضاء ومنسوبي المقر الرئيس للنيابة العامة.