برعاية الجلاجل.. "الصحة" تنظم أول قمة عالمية للعلوم الطبية الشرعية بالرياض

برعاية معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ينظّم مركز الخدمات الطبية الشرعية القمة العالمية للتميز في العلوم الطبية الشرعية (GFEX 2025)، وذلك بالتزامن مع ملتقى الصحة العالمي، خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري، في فندق نارسس ذا رويال بالعاصمة الرياض.
وتُعقد القمة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بصفتها منصة دولية موحّدة تجمع نخبة من الخبراء والباحثين من مختلف دول العالم. وتحت مظلتها، ينعقد المؤتمر السعودي الرابع للعلوم الطبية الشرعية، والمؤتمر الدولي السادس في علم السموم والصيدلة، لتشكّل حدثًا علميًّا متكاملًا يسلّط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات في هذا المجال، ويُسهم في رفع كفاءة التحقيقات، ودعم العدالة، وحماية المجتمع.
وأكد رئيس القمة، الدكتور أحمد بن إبراهيم اليحيى، المدير العام التنفيذي لمركز الخدمات الطبية الشرعية بوزارة الصحة، أن GFEX 2025 تهدف إلى تطوير السياسات والممارسات في مجال العلوم الطبية الشرعية من خلال تبنّي أحدث الابتكارات التقنية، وتعزيز التكامل بين الصحة والعدالة، وتوحيد الجهود العلمية وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأضاف أن القمة ستتضمن مؤتمرات متخصصة، وورش عمل، ومسابقات دولية، بالإضافة إلى إطلاق جوائز مرموقة لتكريم التميز والابتكار في هذا المجال.
وتسعى وزارة الصحة من خلال هذه القمة إلى بناء منصة عالمية تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر دعم البحث والابتكار، وتطوير القدرات الوطنية، والارتقاء بجودة الحياة، وضمان سلامة المجتمع.