برعاية الجلاجل.. "الصحة" تنظم أول قمة عالمية للعلوم الطبية الشرعية بالرياض

وتُعقد القمة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بصفتها منصة دولية موحّدة تجمع نخبة من الخبراء والباحثين من مختلف دول العالم. وتحت مظلتها، ينعقد المؤتمر السعودي الرابع للعلوم الطبية الشرعية، والمؤتمر الدولي السادس في علم السموم والصيدلة، لتشكّل حدثًا علميًّا متكاملًا يسلّط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات في هذا المجال، ويُسهم في رفع كفاءة التحقيقات، ودعم العدالة، وحماية المجتمع.