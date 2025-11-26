شهدت الساعات الماضية استقبال صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، وذلك في مكتبه بالديوان الأميري.
وخلال اللقاء، نقل الأمير تركي تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – إلى أمير دولة قطر.
وبدوره، حمل الشيخ تميم بن حمد، الأمير تركي نقل تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة ودوام العافية.
وتناول اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية، وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تطويرها.في الديوان الأميري.. أمير قطر يستقبل الأمير تركي بن محمد ويبحث العلاقات الثنائية