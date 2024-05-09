"العمراني" يستعرض الأبعاد الثقافية والتاريخية لتبوك كما جسدتها رواية "البلدة الأخرى"

وأشار عبد المجيد إلى أن رواية "البلدة الأخرى" كانت علامة فارقة في حياته الأدبية، حيث حققت نجاحًا كبيرًا وترجمت إلى العديد من اللغات، وفازت بجائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مؤكدًا أن تجربته في تبوك تركت أثرًا عميقًا في نفسه، وأن هذه المدينة ستظل دائمًا لها مكانة خاصة في قلبه.