وزير الرياضة ينعي لاعب الجبيل يوسف السالم

نعى وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل وفاة لاعب نادي الاتفاق والهلال سابقاً والجبيل حالياً يوسف السالم بعد معاناة مع المرض.
وقال وزير الرياضة على حسابه بتويتر: "رحِم الله اللاعب يوسف السالم، وأسأل العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.. خالص العزاء وصادق المواساة لأسرته وذويه ولكل الرياضيين".
وتوفي صباح اليوم يوسف السالم لاعب فريق الجبيل السعودي، عن عمر ناهز الـ38 عاماً.
وعانى يوسف السالم من وعكة صحية قبل عدة أسابيع، دخل على إثرها إلى المستشفى وتلقى علاجاً مكثفاً على أمل تعافيه والعودة مجدداً إلى الملاعب.
وكان اللاعب الراحل استهل مشواره في عالم كرة القدم مع فريق القادسية عام 2004 واستمر معه حتى 2008 حين انتقل إلى الشباب ومنه إلى الاتفاق ثم الهلال بين عامي 2013 و2016.
وفي 2016 عاد يوسف السالم إلى صفوف الاتفاق واستمر معه لمدة 3 سنوات، حتى انضم إلى الجبيل والثقبة والجبيل مجدداً في صيف 2021 وحتى وفاته.