وزير الرياضة ينعي لاعب الجبيل يوسف السالم

وكان اللاعب الراحل استهل مشواره في عالم كرة القدم مع فريق القادسية عام 2004 واستمر معه حتى 2008 حين انتقل إلى الشباب ومنه إلى الاتفاق ثم الهلال بين عامي 2013 و2016.