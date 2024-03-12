أبرزها الحنيذ والمغش .. الأكلات الشعبية حاضرة على المائدة الرمضانية بعسير

ورصدت "سبق" قبيل مغرب أمس الإقبال على الساحة الشعبية التي تتوسط محافظة محايل والتي تحتضن السوق الرمضاني الأبرز إذ يضم عددًا كبيرًا من الأسر المنتجة التي تتنافس في تقديم تلك المأكولات والمشروبات الشعبية وسط رقابة ومتابعة من مراقبي البلدية الذين ينتشرون لمتابعة النظافة وما يقدم للمستهلك فضلاً عن الجهات الأمنية التي تقوم بتنظيم حركة السير ومتابعة الوضع الأمني.