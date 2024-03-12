أبرزها الحنيذ والمغش .. الأكلات الشعبية حاضرة على المائدة الرمضانية بعسير

يشهد شهر رمضان المبارك في منطقة عسير إقبالاً كبيرًا على الأكلات الشعبية المختلفة مثل المغش والخمير واللحوح وخبز التنور بأنواعه والحنيذ والبحيتة وأنواع البقوليات كالبقل والجرجير البلدي وغيرها.
ويعد الحنيذ والمغش الوجبتين الرئيسيتين الأكثر شغفًا وحبًا، واللذان لا تكاد سفرة تخلو منهما إلا ما ندر وخصوصًا بالمحافظات التهامية من منطقة عسير.
وسجل السوق الرمضاني بمحايل عسير أحد أبرز الأسواق الـ 24 سوقًا رمضانيًا التي تم اعتمادها من قِبل أمانة المنطقة إقبالاً كبيرًا من سكان المحافظة والمحافظات المجاورة وسكان المرتفعات الذين يحرصون على ارتياده نظرًا لتميزه في عرض تلك الوجبات وخصوصًا الحنيذ.
ويقول المواطن أحمد شامي من سكان أبها، محايل وجهة رئيسة في كل المواسم نظرًا لتميز مأكولاتها عن غيرها والتي عادة ما تعد بأنامل سعودية من الجنسين.
ورصدت "سبق" قبيل مغرب أمس الإقبال على الساحة الشعبية التي تتوسط محافظة محايل والتي تحتضن السوق الرمضاني الأبرز إذ يضم عددًا كبيرًا من الأسر المنتجة التي تتنافس في تقديم تلك المأكولات والمشروبات الشعبية وسط رقابة ومتابعة من مراقبي البلدية الذين ينتشرون لمتابعة النظافة وما يقدم للمستهلك فضلاً عن الجهات الأمنية التي تقوم بتنظيم حركة السير ومتابعة الوضع الأمني.