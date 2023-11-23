"القصبي" يلتقي وزير التجارة الجزائري لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين

وشدد على حرص المملكة على تعزيز علاقاتها التجارية مع جمهورية الجزائر الشقيقة، من خلال تبادل الزيارات وإقامة المعارض التجارية التي تسهم في التعريف بالفرص وزيادة صادرات المملكة، وأهمية الالتزام بتسهيل إجراءات دخول السلع والمنتجات لكلا البلدين، من خلال تقليل القيود الجمركية التي تعيق حركة التجارة البينية.