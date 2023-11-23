"القصبي" يلتقي وزير التجارة الجزائري لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين

التقى وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بمقر الهيئة في مدينة الرياض، اليوم، وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري الطيب زيتوني، والوفد المرافق له.
وأكَّد "القصبي" أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وبناء الشراكات مع القطاع الخاص بين البلدين في مختلف المجالات، وبناء علاقات استراتيجية مع جمهورية الجزائر الشقيقة، بما يصب في مصلحة البلدين، إضافة إلى توفير واستكشاف مجالات وفرص تعاون تخدم برامج المملكة وأهدافها؛ لمواكبة التطورات المختلفة.
وشدد على حرص المملكة على تعزيز علاقاتها التجارية مع جمهورية الجزائر الشقيقة، من خلال تبادل الزيارات وإقامة المعارض التجارية التي تسهم في التعريف بالفرص وزيادة صادرات المملكة، وأهمية الالتزام بتسهيل إجراءات دخول السلع والمنتجات لكلا البلدين، من خلال تقليل القيود الجمركية التي تعيق حركة التجارة البينية.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة 2018 - 2022، بلغ نحو 12.6 مليار ريال، إذ سجلت اللدائن ومصنوعاتها أبرز السلع السعودية المُصدَرة، بينما سجلت المنتجات المعدنية أبرز السلع الجزائرية المستوردة في المملكة.