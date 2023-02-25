"الجلاجل": المملكة ملتزمة بالدعم الكامل لتعزيز سلامة المرضى

وأضاف: من الأمثلة الواضحة على التزام المملكة بأجندة سلامة المرضى العالمية إدخال سلامة المرضى على أجندة مجموعة العشرين لأول مرة خلال رئاسة المملكة للقمة عام 2020، كما تم على المستوى الوطني إنشاء المركز السعودي لسلامة المرضى في عام 2017؛ بهدف التركيز على مبادرات سلامة المرضى، مع رؤية طويلة الأجل لتحقيق رعاية صحية أكثر أمانًا للجميع.