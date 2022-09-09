"قاروب": كل مَنْ ساعد أو شارك في نشر محتوى المقالب تتم معاقبته حسب النظام
حذَّر المحامي ماجد قاروب من أن كل مَنْ ساعد أو شارك في نشر محتوى المقالب تتم معاقبته حسب النظام، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى لعقوبة المقالب 500 ألف ريال مع السجن.
وتفصيلاً، قال المحامي ماجد قاروب في حديث حول ظاهرة المقالب في منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال مداخلة مع قناة السعودية، إن الشروع في الجريمة يُعدُّ جريمة، والمساعدة في ارتكاب الجريمة أيضًا جريمة، وأي تسهيل في ارتكاب المخالفات يُعدُّ أيضًا جريمة.
وأضاف: النيابة العامة هي جهة تحقيق وادعاء، وتطالب عادة بتطبيق أقصى العقوبات للمخالفات، والقضاء هو الذي يحكم بالعقوبات. لافتًا إلى أنها تتضمن السجن والغرامة لمبالغ مليونية، وسنوات تصل إلى سنتين وثلاث حسب طبيعة المخالفة والجرم وتوصيفه.
وأوضح أن الحد الأدنى في جميع الحالات هو 500 ألف ريال فما فوق، والسجن 6 أشهر فما فوق. وهذه عقوبات نفترض ونتوقع أن تكون رادعة لأي شخص يسيء استخدام أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
وعن التعامل قانونيًّا بالعقوبات والجزاءات مع أصحاب المقالب ممن هم أقل من السن القانونية، دون 18 عامًا، أكد المحامي قاروب أن القانون يُطبَّق على الجميع، وللأسف أغلب من يظهر في مواقع التواصل الاجتماعي صغار سن وأحداث.
وأضاف بأن الأحداث لهم معاملة خاصة في النظام باعتبار أنهم تحت السن القانونية، وهذا لا يعفيهم من العقوبات؛ إذ يتم السجن والتوقيف والتحقيق بإجراءات معينة، تراعي أنهم صغار سن وأحداث.
بدوره، حذَّر استشاري الطب النفسي د. جمال الطويرقي من أن بعض "المقالب" قد تسبب أضرارًا نفسية للشخص، ويمكن أن تصل للسكتة القلبية.
وأشار إلى أن بعض المقالب قد تكون بداية "فوبيا" لدى الشخص بسبب مقلب أو موقف لم يستطع تجاوزه.. لافتًا إلى أنه حتى الأخبار المفرحة إذا قُدِّمت بطريقة "مفاجئة" قد لا تتناسب مع البعض، ويمكن أن تسبب حالة إغماء! كما روى قصة طفل فَقَدَ النطق بسبب "مقلب" بعد أن شاهد والده مرتديًا قناعًا مخيفًا!