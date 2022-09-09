"قاروب": كل مَنْ ساعد أو شارك في نشر محتوى المقالب تتم معاقبته حسب النظام

وأشار إلى أن بعض المقالب قد تكون بداية "فوبيا" لدى الشخص بسبب مقلب أو موقف لم يستطع تجاوزه.. لافتًا إلى أنه حتى الأخبار المفرحة إذا قُدِّمت بطريقة "مفاجئة" قد لا تتناسب مع البعض، ويمكن أن تسبب حالة إغماء! كما روى قصة طفل فَقَدَ النطق بسبب "مقلب" بعد أن شاهد والده مرتديًا قناعًا مخيفًا!