الرئيس التنفيذي لمطارات جدة: الأرقام التشغيلية لمطار المؤسس تؤكد نجاح خطط موسم العمرة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، المهندس مازن بن محمد جوهر، أن موسم ذروة العمرة الحالي والذي بدأ مطلع شهر رمضان واستمر حتى 9 شوال، قد شَهِدَ خطوات تطويرية أسهمت في سرعة إنهاء إجراءات المعتمرين، وتقليص الفترة الزمنية لانتظارهم في منطقة الإجراءات؛ بما يتوافق مع النمو المتزايد لحركة المسافرين من ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة عبر صالات المطار.
وأوضح المهندس "جوهر" أن المطار نجح في استقبال وتوديع 5.380 مليون مسافر أَقلّتهم 32.2 ألف رحلة جوية ، وتم مناولة قرابة 5.3 ملايين حقيبة، وبلغ إجمالي حجم الشحن الجوي للفترة نفسها 47 ألف طن، في حين سجل المطار أعلى معدل تشغيل يومي تاريخي من خلال خدمة قرابة 160 ألف مسافر بتاريخ 20 رمضان.
وأكد المهندس "جوهر" أن ما تحقق من أرقام تشغيلية غير مسبوقة؛ لم يكن ليتحقق لولا فضل الله تعالى ثم توجيهات القيادة الرشيدة يحفظها الله، والمتابعة المستمرة من إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزير النقل والخدمات اللوجستية، ورئيس هيئة الطيران المدني، والرئيس التنفيذي للمطارات القابضة، الذين يتابعون بصفة مستمرة جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المطار؛ مشيدًا في الوقت نفسه بجهود كل الجهات العاملة بالمطار دون استثناء، من خلال منظومة عمل جماعي تجسدت في روح الفريق الواحد والعمل تحت مظلة واحدة، للوصول لما يشرّف بلادنا الغالية من خدمة ضيوف بيت الله الحرام.
وقدّم الرئيس التنفيذي لمطارات جدة شكره لمنسوبي مطار الملك عبدالعزيز الدولي والجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية كافة، العاملة بالمطار على جهودهم المخلصة خلال موسم ذروة العمرة والتي أسهمت في تحقيق هذا النجاح.