الرئيس التنفيذي لمطارات جدة: الأرقام التشغيلية لمطار المؤسس تؤكد نجاح خطط موسم العمرة

وأكد المهندس "جوهر" أن ما تحقق من أرقام تشغيلية غير مسبوقة؛ لم يكن ليتحقق لولا فضل الله تعالى ثم توجيهات القيادة الرشيدة يحفظها الله، والمتابعة المستمرة من إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزير النقل والخدمات اللوجستية، ورئيس هيئة الطيران المدني، والرئيس التنفيذي للمطارات القابضة، الذين يتابعون بصفة مستمرة جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المطار؛ مشيدًا في الوقت نفسه بجهود كل الجهات العاملة بالمطار دون استثناء، من خلال منظومة عمل جماعي تجسدت في روح الفريق الواحد والعمل تحت مظلة واحدة، للوصول لما يشرّف بلادنا الغالية من خدمة ضيوف بيت الله الحرام.