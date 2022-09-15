مطالبات بعقوبات رادعة.. مركبات تتخطى الأرصفة بجدة والحجة جاهزة!

ورصدت "سبق" قيام بعض أصحاب المركبات ذات الدفع الرباعي باعتلاء الأرصفة والانتقال إلى الاتجاهات المقابلة هربًا من الوقوع في فخ الازدحام، غير مكترثين بما قد ينتج عن ذلك التصرف من حوادث مرورية لا سمح الله.