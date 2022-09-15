مطالبات بعقوبات رادعة.. مركبات تتخطى الأرصفة بجدة والحجة جاهزة!

تشهد شوارع وطرقات محافظة جدة خلال هذه الأيام، ازدحامًا شديدًا؛ مما نجم عنه قيام بعض قادة المركبات بارتكاب مخالفات تمثلت في اعتلاء وتجاوز الأرصفة والجزر التي تفصل بين اتجاهين؛ معرّضين أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر.
ورصدت "سبق" قيام بعض أصحاب المركبات ذات الدفع الرباعي باعتلاء الأرصفة والانتقال إلى الاتجاهات المقابلة هربًا من الوقوع في فخ الازدحام، غير مكترثين بما قد ينتج عن ذلك التصرف من حوادث مرورية لا سمح الله.
ومن أبرز الطرقات التي شهدت تلك المخالفات، طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" الذي يشهد بعض أعمال الصيانة بين الفينة والأخرى؛ مما أدى إلى اختناقات مرورية كثيفة بسبب عدد السيارات الكثيف التي ترتاد المكان.
إلى هنا، طالب بعض عابري تلك الطرق بتطبيق أشد العقوبات الرادعة على المخالفين؛ بما يضمن سلامة الجميع.