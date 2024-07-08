جازان.. أطفال 20 قرية "بالجوة" يبحثون عن عيادة أسنان.. والسكان: "الخاص أرهقنا"

وقالت الوزارة: إن (1639) من تلك العيادات توجد في مراكز الرعاية الصحية الأولية، و(162) عيادةً في مجمعات طب الأسنان الأولية، و(456) في المستشفيات، إضافة إلى (996) عيادة بمراكز طب الأسنان التخصصية، كما توجد (200) عيادة أسنان محمولة يُستفَاد منها في البرامج الوقائية والمدرسية.