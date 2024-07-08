جازان.. أطفال 20 قرية "بالجوة" يبحثون عن عيادة أسنان.. والسكان: "الخاص أرهقنا"

ناشد سكان أكثر من عشرين قرية تقع إلى الجنوب الغربي من محافظة العارضة شرق منطقة جازان وزارة الصحة بتوفير عيادة أسنان بمركز صحي الجوة "بالخبراية" تقيهم مشقة ومعاناة البحث عن عيادة لمتابعة صحة الأسنان، لاسيما أطفالهم الذين يحتاجونها بشكل مستمر، لافتين بأن المراكز الخاصة أرهقتهم مادياً.
وأوضحوا أنهم فتحوا ملف المطالبة أكثر من مرة خلال المجلس الاستشاري بالمركز الذي يعقد اجتماعات ما بين الحين والآخر لكن دون جدوى أو فائدة.
وتفصيلاً، بين السكان لـ"سبق" أن المركز الصحي الحكومي بالجوة الذي يخدم المئات من السكان يفتقر لعيادة أسنان مما يكبد سكان أكثر من ٢٠ قرية خسائر وجهداً في البحث عن عيادة للعلاج والتي تبالغ في الأسعار.
وأضافوا: "لو فعلت "الصحة" عيادة الأسنان في المركز بواقع يومين في الأسبوع بحيث يتم الاستعانة بطبيب أسنان من مركز آخر، فيعد ذلك أمراً جيداً أفضل من لا شيء في حال عدم توفير طبيب بشكل كامل".
وقالوا إنه من المؤسف أن يخلو مركز صحي ذو أهمية كبيرة ويبعد مسافات طويلة عن المراكز الأخرى والمستشفى العام ويوجد مدرستان في الموقع مجاورتان تحويان أكثر من 1400 طالب وطالبة يحتاجون إلى الكشف المستمر على الأسنان من عيادة الأسنان.
وطالب السكان الوزارة بالعمل بشكل عاجل على فتح العيادة حتى لو بشكل جزئي يومين في الأسبوع على أقل تقدير، ويبلغ عدد من يستفيد من المركز قرابة أكثر من أربعة آلاف نسمة من عدة قرى.
وكان الأهالي طالبوا عبر الاجتماع الذي عقده المجلس الاستشاري بمركز صحي الجوة الذي كان يطلق عليه سابقاً لجنة حقوق وعلاقات المرضى، والمكون من أهالي المرضى وأسرهم بجانب أعضاء من المنشأة أكثر من مرة بفتح عيادة الأسنان كان آخرها في الاجتماع الذي عقد اليوم.
وكشفت وزارة الصحة في وقت سابق عن أن عدد عيادات طب الأسنان في الوزارة بلغ (3253) عيادة.
وقالت الوزارة: إن (1639) من تلك العيادات توجد في مراكز الرعاية الصحية الأولية، و(162) عيادةً في مجمعات طب الأسنان الأولية، و(456) في المستشفيات، إضافة إلى (996) عيادة بمراكز طب الأسنان التخصصية، كما توجد (200) عيادة أسنان محمولة يُستفَاد منها في البرامج الوقائية والمدرسية.
وأضافت أن عدد الإجراءات العلاجية تجاوز (4) ملايين إجراء، شاملة لجميع تخصصات طب الأسنان، فيما بلغ عدد الإجراءات الوقائية نحو (3) ملايين إجراء تشمل تطبيق مادة الفلورايد، وسادَّات الحفر والشقوق، ومتابعة الحمل، وتوعية الأطفال ما قبل وأثناء سن الدراسة.