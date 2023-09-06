المملكة تشارك في اجتماع اللجنة الوزارية لهيئة الشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون

شاركت المملكة العربية السعودية في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بوزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، الذي عُقد اليوم الأربعاء في صلالة بسلطنة عُمان.
وناقش الوزراء المشاركون الموضوعات الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك؛ بهدف تعزيز الوحدة الاقتصادية لدول الخليج.
وشملت أبرز مواضيع النقاش: جدول أعمال الدورة الثانية لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وحوكمة العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك، وخارطة الطريق للمبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية 2025.
وترأس الاجتماع وزير الاقتصاد العماني الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري، بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، ووزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، والوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية الكويتية طلال النمش، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.
يُذكر أنه تم عقد جلسة عصف ذهني يوم أمس الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، وتمت مناقشة العديد من أوراق العمل خلالها تطرقت إلى الاتحاد الجمركي الخليجي، والسوق الخليجية المشتركة، وبناء واستخدام الذكاء الاصطناعي، والقدرة التنافسية للاقتصاد الخليجي.