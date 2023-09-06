المملكة تشارك في اجتماع اللجنة الوزارية لهيئة الشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون

وترأس الاجتماع وزير الاقتصاد العماني الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري، بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، ووزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، والوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية الكويتية طلال النمش، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.