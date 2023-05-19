"الكهرباء": انقطاع التيار عن بعض قرى شمال القويعية سببه الأمطار والعواصف

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن انقطاع التيار الكهربائي المحدود عن بعض قرى شمال القويعية جاء نتيجة للأمطار الغزيرة والعواصف الشديدة التي شهدتها المنطقة.
جاء ذلك في معرض تعليق الشركة على ما نشرته "سبق" يوم أمس الخميس، تحت عنوان "سكان شمال القويعية يناشدون إنقاذهم من الانقطاع المتكرر للكهرباء".
وأوضحت الشركة حرصها التام على ضمان استمرارية وموثوقية وكفاءة الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين، مشيرةً إلى قيامها بمعالجة الملاحظات وإزالة العوالق على الشبكة وإعادة التشغيل لجميع المشتركين المتأثرين.
وأضافت أنها مستمرة في تنفيذ المشاريع لتعزيز وزيادة موثوقية الشبكة وإحلال الشبكات المغذية للمنطقة.