انطلاق النسخة الثالثة لـ"منتدى الإعلام السعودي" فبراير المقبل

وتأتي هذه الجائزة انطلاقًا من إيمان الهيئة بأهمية تكريم الفاعلين في العمل الإعلامي المحلي والإقليمي، بما يخلق تنافسًا شريفًا بين المبدعين والمبدعات في حقل الإعلام، ويحفز الكفاءات الإعلامية من الأفراد والجماعات لتقديم أعمال إعلامية مميزة، بما يسهم بالتعريف بالتجارب السعودية الرائدة في مجال الإعلام والاتصال تقديرًا للشخصيات المساهمة في مسيرة الإعلام، بما يعزز حضورها محليًّا وعربيًّا، وذلك من خلال المشاركة بمسارات الجائزة الستة، وهي: (فئة الصحافة، وفئة الإنتاج المرئي والمسموع، وفئة الإنتاج العلمي في المجال الإعلامي، وفئة الإعلام الرقمي، وفئة الابتكار والريادة في المجال الإعلامي، وفئة الشخصية الإعلامية). وحرصت الهيئة على تنوع مسارات الجائزة؛ لتشمل جميع الأساليب الإعلامية؛ بما يتيح الفرصة بشكل أكبر لكل من هو مهتم بالترشح للجائزة.