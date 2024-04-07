الكاشف والأدوية.. 8 نصائح ذهبية من "سعود الطبية" للحفاظ على "منزل صحي"

تحت وسم #يوم_الصحة_العالمي، قدمت مدينة الملك سعود الطبية ، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، 8 نصائح ذهبية للحفاظ على بيئة صحية داخل المنزل.
وأوضحت المدينة الطبية ،عبر حسابها على منصة "إكس"، أن لتحقيق هدف الحفاظ على بيئة صحية داخل المنزل، ينبغي "التوقف عن التدخين في المنزل"، و"الحرص على نظافة الأيدي" ، و"اتباع تعليمات الاستخدام للمواد الكيميائية مثل المبيدات الحشرية ومنتجات التنظيف المنزلية".
وتابعت: وللوصول إلى هدف الحفاظ على بيئة صحية داخل المنزل يجب "اتباع إرشادات الاستخدام للأدوية مع الالتزام بالجرعات الموصوفة من قبل الطبيب"، و"تنظيف أدوات المطبخ وأسطح إعداد الطعام قبل الاستخدام"، و"استخدام كاشف أول أكسيد الكربون بالمنزل".
وأشارت "سعود الطبية" إلى أن من النصائح الثماني لمنزل صحي "تخزين الأدوية في مكان آمن ومغلق وبعيد عن الأطفال"، و"تنظيف المنزل بشكل دوري".