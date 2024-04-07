الكاشف والأدوية.. 8 نصائح ذهبية من "سعود الطبية" للحفاظ على "منزل صحي"

وأوضحت المدينة الطبية ،عبر حسابها على منصة "إكس"، أن لتحقيق هدف الحفاظ على بيئة صحية داخل المنزل، ينبغي "التوقف عن التدخين في المنزل"، و"الحرص على نظافة الأيدي" ، و"اتباع تعليمات الاستخدام للمواد الكيميائية مثل المبيدات الحشرية ومنتجات التنظيف المنزلية".