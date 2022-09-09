سمو ولي العهد يعزي ملك بريطانيا في وفاة الملكة اليزابيث الثانية

وقال سمو ولي العهد:" أحزنني نبأ وفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، التي أفنت حياتها في خدمة وطنها، لقد كانت جلالتها مثالاً يحتذى في الحكمة والمحبة والسلام، ويستذكر العالم اليوم الأثر العظيم والأعمال الجليلة التي قدمتها طوال مسيرتها.