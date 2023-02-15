"تقويم التعليم" والبنك الدولي يختتمان ورشة "تصنيف المدارس"

وشملت الورشة التي استمرت ثلاثة أيام، استعراض نماذج عالمية لتصنيف المدارس، والدور الذي يمكن أن تؤديه في تشكيل الرؤى العامة وممارسات التحسين والتطوير، إضافة إلى عقد جلسات حوارية مع المشاركين في الورشة.