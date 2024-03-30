أكثر من 10 آلاف مستفيد ومستفيدة من "مساءات تقنية" الرمضاني بجامعة الملك خالد

من جهته، بيَّن وكيل عمادة الخدمات الإلكترونية للتعلم الإلكتروني، الدكتور عادل آل سريع، أن هذه المبادرة تهدف أيضًا إلى تمكين وإثراء المحتوى العربي التقني والمجتمعات التقنية، وتمكينهم رقميًّا عبر منظومة تشاركية، ترتقي بالمهارات والقدرات، وتساهم في تعزيز وتمكين المحتوى الرقمي، وتنمية مهاراتهم التقنية، وتجهيزهم لمستقبل مهني واعد في مجالات التقنية.