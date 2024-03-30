أكثر من 10 آلاف مستفيد ومستفيدة من "مساءات تقنية" الرمضاني بجامعة الملك خالد

اختتمت عمادة الخدمات الإلكترونية بجامعة الملك خالد أمس برنامج "مساءات تقنية" الرمضاني، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 10 آلاف مستفيد ومستفيدة.
ويأتي البرنامج الذي عُقد خلال الفترة 7 – 18 من شهر رمضان المبارك ضمن سلسلة برامج تدريبية على التقنيات الناشئة، ضمن مبادرات "أجاويد2"، وفي إطار برامج "مبادرون 5".
وتضمَّن برنامج "مساءات رقمية" العديد من البرامج التدريبية في مجالات الواقع المعزز والافتراضي، والـ WEB 3، والأمن السيبراني، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والبلوكتشن، وإنترنت الأشياء، والدرونز.
وأوضح عميد عمادة الخدمات الإلكترونية بالجامعة، الدكتور حامد القحطاني، أن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الوعي الرقمي بين الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس، وجميع أفراد المجتمع، من خلال مساهمة المختصين بالجامعة في نشر المعرفة الرقمية.
من جهته، بيَّن وكيل عمادة الخدمات الإلكترونية للتعلم الإلكتروني، الدكتور عادل آل سريع، أن هذه المبادرة تهدف أيضًا إلى تمكين وإثراء المحتوى العربي التقني والمجتمعات التقنية، وتمكينهم رقميًّا عبر منظومة تشاركية، ترتقي بالمهارات والقدرات، وتساهم في تعزيز وتمكين المحتوى الرقمي، وتنمية مهاراتهم التقنية، وتجهيزهم لمستقبل مهني واعد في مجالات التقنية.
وأضاف "آل سريع" بأن عدد المسجلين بلغ 18631، بينما بلغ عدد المستفيدين 10207 مستفيدين ومستفيدات، شكّل الطلاب منهم ما نسبته 53%، والموظفون في القطاع الحكومي 19%، والمعلمون والمعلمات 16%، وأعضاء هيئة التدريس 7%، و5% من جميع شرائح المجتمع. مؤكدًا أن هذه الجهود المستمرة للجامعة تأتي لتعزيز التعليم، وتقديم الفرص للجميع لاكتساب المعرفة والمهارات التي تُمكّنهم من التفوُّق في عالم التقنية المتقدم.