بيفاتيل - Bevatel تُشارك في معرض جيتكس جلوبال 2022 تزامنًا مع توسعها في دول الخليج العربي

شارك فريق المؤسسة العالمية الحديثة للاتصالات وتقنية المعلومات (بيفاتيل - Bevatel) لحلول وخدمات مراكز الاتصال السحابية في النسخة الـ42 من معرض جيتكس جلوبال 2022، المقام في مدينة دبي، بدولة الإمارات، والذي بدأت فعالياته من يوم 10 أكتوبر، وامتدت حتى 14 أكتوبر 2022، وقد استضاف المعرض لهذا العام 5000 شركة تعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أكثر من 90 دولة حول العالم.
واستعرض فريق (بيفاتيل - Bevatel) تجربة الشركة السعودية الرائدة في حلول وخدمات مراكز الاتصال السحابية، والتي بدأت وانطلقت من المملكة العربية السعودية، وتوسعت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها سيتوسع نشاطها، وتنطلق إسهاماتها إلى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.
كان لإنجازات شركة (بيفاتيل - Bevatel) في تطوير خدمات وحلول مراكز الاتصال وإدارة خدمة العملاء في المملكة العربية السعودية دور رئيسي وبارز في زيادة المبيعات والأرباح لدى العملاء، مما ساعد بيفاتيل على اتخاذ خطوات التوسع والانتشار في دولة الإمارات العربية؛ لتطوير مراكز اتصال الشركات والأنشطة التجارية بها.
وفي نفس السياق، عرض الفريق التقني لشركة (بيفاتيل - Bevatel) في هذا المعرض أحدث ما تقدمه الشركة من خدمات وحلول مراكز الاتصال السحابية الحديثة وإدارة خدمة العملاء، والتي ساعدت الآلاف من المؤسسات والشركات السعودية والإماراتية على تطوير ما تقدمه من دعم فني للعملاء، والذي أسهم في زيادة المبيعات والأرباح؛ اعتماداً على أنظمة الكول سنتر وإدارة علاقات العملاء وخدمة بيزنس شات لتواصل أفضل مع العملاء.
تهدف (بيفاتيل - Bevatel) بمشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2022 إلى تعريف الزوار من رواد الأعمال والمتخصصين بدور شركة بيفاتيل الرائدة في تطوير وابتكار أحدث أنظمة وتطبيقات الحاسوب والجوال للكول سنتر السحابي، ونظام إدارة علاقات العملاء ومنصة بيفاتيل بيزنس شات لربط الواتساب بيزنس API ووسائل التواصل الاجتماعي.
تضمّن جناح بيفاتيل ساحات حوار ونقاش مع الزائرين حول آخر التقنيات والتطورات في مجال الاتصالات السحابية الحديثة، وقدم فريق بيفاتيل عروضًا توضيحية وتعليمية حول مزايا نظام الكول سنتر السحابي من بيفاتيل للتواصل مع العملاء، ومنصة بيفاتيل بيزنس شات الموحدة لاستقبال محادثات العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي في نافذة واحدة لجميع المراسلات وبمزايا عديدة لخدمة العملاء والمبيعات والدعم الفني.
يُذكر أن المؤسسة العالمية الحديثة للاتصالات وتقنية المعلومات (بيفاتيل - Bevatel) شركة سعودية مرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تأسست عام 2016 في جدة لتقدم أحدث خدمات وحلول مراكز الاتصال السحابية، وقد توسعت في الرياض، وفي القاهرة بمصر، والمنامة بالبحرين، ومؤخرًا في دبي بالإمارات؛ سعيًا منها إلى التوسع في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.
وتجدر الإشارة إلى أن أنظمة وحلول وخدمات (بيفاتيل - Bevatel) ساعدت أكثر من 3000 مؤسسة وشركة سعودية وإماراتية في تطوير إدارة خدمة العملاء والمبيعات والدعم الفني لديها في العديد من قطاعات الأعمال.
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