بيفاتيل - Bevatel تُشارك في معرض جيتكس جلوبال 2022 تزامنًا مع توسعها في دول الخليج العربي

يُذكر أن المؤسسة العالمية الحديثة للاتصالات وتقنية المعلومات (بيفاتيل - Bevatel) شركة سعودية مرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تأسست عام 2016 في جدة لتقدم أحدث خدمات وحلول مراكز الاتصال السحابية، وقد توسعت في الرياض، وفي القاهرة بمصر، والمنامة بالبحرين، ومؤخرًا في دبي بالإمارات؛ سعيًا منها إلى التوسع في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.