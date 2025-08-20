لتعزيز الخدمات الرقمية بالمسجد الحرام.. تسليم أول رخصة للمطوفين عبر "توكلنا"

سلّمت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأربعاء، كبار المطوفين أول رخصة معتمدة لتطويف الطائفين عبر تطبيق توكلنا، في خطوة تقنية جديدة تهدف إلى تسهيل الخدمات وتعزيز جودة التجربة التعبدية.