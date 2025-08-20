لتعزيز الخدمات الرقمية بالمسجد الحرام.. تسليم أول رخصة للمطوفين عبر "توكلنا"

سلّمت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأربعاء، كبار المطوفين أول رخصة معتمدة لتطويف الطائفين عبر تطبيق توكلنا، في خطوة تقنية جديدة تهدف إلى تسهيل الخدمات وتعزيز جودة التجربة التعبدية.
وأكد مساعد رئيس الشؤون الدينية بدر بن صالح آل الشيخ أن المبادرة تأتي ضمن خطط الرئاسة الموسمية والعامة لتيسير أداء النسك والشعائر، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية، ويعزز التعاون بين الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.
وأشار إلى أن الرئاسة ماضية في تطوير خدماتها عبر الابتكارات الرقمية وبرامجها الإثرائية، لنشر الهدايات وقيم الوسطية والاعتدال للعالمين.