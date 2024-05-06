"مستشار تربوي": 47% من الأطفال و25% من المراهقين يعانون من التنمر بالمملكة

وعن أهم الأسباب التي تغذي سلوك التنمر قال "الحمادي" إنها تتمثل أولًا في أسلوب التربية الذي يتلقاه الأطفال من أسرته ومجتمعه، وهذا يشكل تأثيرًا قويًّا في تعزيز العدوانية والعنف؛ مثل ثقافة أخذ الحق باليد، والضرب، وإثارة العنصرية القبلية والتعصب، وثانيًا دور المدارس في رصد حالات التنمر ومعالجتها ونشر القيم الإيجابية مثل التسامح والأخوّة، وثالثًا منصات التواصل الاجتماعي وما يجري بها من سب وشتم وتنمر من خلال التعليقات والبثوث واستخدامهم لسلوك التنمر كوسيلة للضحك والتسلية؛ وهذا مما يغذي التنمر بين أفراد المجتمع.