بحضور "الماضي".. الأكاديمية السعودية اللوجستية تُوقّع مذكرة تعاون مع معهد "SCALA" السنغافوري

يُذكر أن أكاديمية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية السنغافورية (SCALA)، تم إنشاؤها في عام 2016، واستفادت أكثر من 300 مؤسسة تجارية من دورات التحويل الوظيفي التي تقدمها SCALA، والتي تتراوح من سلسلة التوريد إلى التجارة الإلكترونية، وتناسب المتدربين في مراحل مختلفة من حياتهم المهنية ليكونوا ممارسين بارعين.