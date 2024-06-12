المملكة تشارك في الاجتماع الوزاري للجنة المفاوضات للأفضليات التجارية في "التعاون الإسلامي"

وتأتي مشاركة المملكة إيمانًا منها بأهمية تعزيز نظام الأفضليات التجارية بين دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي يُعَد ركيزة من ركائز مشاريع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك"، ويعمل على تحفيز وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وبحث الفرص والدور المحوري الذي قد يلعبه النظام للمساهمة في زيادة حجم التجارة البينية بينها؛ خاصةً وأنه يشكل نواة رئيسة لإقامة شراكات تجارية شاملة بين دول المنظمة.