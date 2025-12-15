تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بجانٍ في منطقة جازان

وأوضحت الوزارة أن الجاني، ميزان برهان محاري (إثيوبي الجنسية)، أُلقي القبض عليه من قِبل الجهات الأمنية، وأسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة. وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.