تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بجانٍ في منطقة جازان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة جازان، بعد ثبوت إدانته بترويج مادة الحشيش المخدر، وسبق الحكم بإدانته بتهريب المادة ذاتها.
وأوضحت الوزارة أن الجاني، ميزان برهان محاري (إثيوبي الجنسية)، أُلقي القبض عليه من قِبل الجهات الأمنية، وأسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة. وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وبيّنت أن تنفيذ الحكم جرى يوم الاثنين 24 / 6 / 1447هـ الموافق 15 / 12 / 2025م، في منطقة جازان.
وأكدت وزارة الداخلية، في ختام بيانها، حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطنين والمقيمين من آفة المخدرات، والتصدي بحزم لمهربيها ومروجيها، لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، محذّرةً في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.