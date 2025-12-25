"العناية بشؤون الحرمين" توفّر خدمة التحلّل من النسك مجانًا بالحرم

وفّرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة التحلّل من النسك للرجال والنساء مجانًا في ساحات المسجد الحرام، ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.
وأوضحت الهيئة أن الخدمة تُقدَّم عبر عربات مخصصة ومجهّزة، يشرف عليها كوادر مؤهلة، وتُنفَّذ وفق أعلى معايير الصحة والسلامة، لضمان تجربة آمنة ومنظمة للمستفيدين، وتسهيل أداء المناسك بكل يُسر وطمأنينة.
وبيّنت أن هذه الخدمة تأتي ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية التي تهدف إلى التيسير على ضيوف الرحمن، ومراعاة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز الانسيابية في ساحات المسجد الحرام، خصوصًا خلال أوقات الذروة.
وأكدت الهيئة استمرارها في تطوير خدماتها وتحسين آليات تقديمها، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتوفير بيئة آمنة وصحية تُعين الحجاج والمعتمرين على إتمام نسكهم بيسر وراحة.