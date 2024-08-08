47 مئوية.. "الأحساء" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

وتوقع المركز -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.