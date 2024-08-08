47 مئوية.. "الأحساء" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الخميس.
وأوضح المركز أن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة 47 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 11 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: 46 مئوية في الدمام وحفر الباطن والدهناء والصمان، و45 درجة في الخرج، و44 مئوية في الرياض.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ11 درجة، تليها أبها 15 مئوية والباحة 16 درجة والطائف 20 درجة، والقريات 21، وطريف 22 درجة.
وتوقع المركز -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.
كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة نجران ومرتفعات المدينة المنورة؛ في حين يبقى الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.