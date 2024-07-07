بالفيديو.. زوج ضحية "شفط الدهون" بمصر يكشف تفاصيل وفاتها: وجدت زوجتي فجرًا ملقاة أرضًا وسط دمائها
كشف زوج ضحية عملية شفط الدهون "فاطمة العجل" عن أنها سافرت خصيصًا إلى مصر لإجراء عملية شفط الدهون في أحد المراكز الشهيرة، لكنها توفيت بعد ساعات قليلة من خضوعها للعملية إثر مضاعفات صحية.
وقال أحمد سلطان لإذاعة العربية FM: "دخلت زوجتي العمليات الرابعة عصرًا، ومكثت في غرفة العمليات 7 ساعات، وكان مقررًا لها 3 ساعات".
وأضاف: "عند الساعة الـ12 وربع خرجت من العمليات، وبعد إفاقتها من البنج طلبت مني شرب الماء، فأعطتها الممرضة إبر مغذيات ونامت".
وتابع: "مع حلول صلاة الفجر نزلت عند الاستقبال لأداء الصلاة، ووجدت زوجتي ملقاة على الأرض وسط دمائها! حاولت حينها البحث عن طبيب أو ممرضة في ممرات المستشفى فلم أجد أحدًا! وبعد وقت من البحث حضر الطاقم الطبي لإسعاف زوجتي التي تيقنت أنها فارقت الحياة بعد محاولات إنعاش".
وبيّن أنهم "حاولوا إخفاء حقيقة وفاتها، وأكدوا لي أنهم سيقومون بعمل إنعاش طبيعي لها، وظللتُ على أمل إلى العاشرة صباحًا عندما أخبروني بأنهم سوف يخرجونها من العناية بعد زعمهم إنقاذ حياتها من توقف عضلة القلب. وعندما حاولت التواصل معهم لأخذ معلومات عن وضع زوجتي الصحي لم أجد أي تجاوب، فلجأت إلى السفارة السعودية، وهي بدورها تواصلت مع إدارة المستشفى؛ فأكدوا بعد دقائق خبر وفاتها -رحمها الله-".
واختتم "السلطان" قائلاً: "تم تشريح الجثة بطلب مني عن طريق نيابة القاهرة، وبعدها تم نقل الجثمان إلى السعودية، وقد أدينا عليها -رحمها الله- صلاة الجنازة أمس".