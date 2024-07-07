بالفيديو.. زوج ضحية "شفط الدهون" بمصر يكشف تفاصيل وفاتها: وجدت زوجتي فجرًا ملقاة أرضًا وسط دمائها

وبيّن أنهم "حاولوا إخفاء حقيقة وفاتها، وأكدوا لي أنهم سيقومون بعمل إنعاش طبيعي لها، وظللتُ على أمل إلى العاشرة صباحًا عندما أخبروني بأنهم سوف يخرجونها من العناية بعد زعمهم إنقاذ حياتها من توقف عضلة القلب. وعندما حاولت التواصل معهم لأخذ معلومات عن وضع زوجتي الصحي لم أجد أي تجاوب، فلجأت إلى السفارة السعودية، وهي بدورها تواصلت مع إدارة المستشفى؛ فأكدوا بعد دقائق خبر وفاتها -رحمها الله-".