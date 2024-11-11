"الجرائم الإسرائيلية تقوض السلام".. ولي العهد يشير بوضوح إلى المعضلة وحلها

ولطالما كانت المملكة داعية إلى إحلال السلام في المنطقة، وجهودها الرامية إلى فرض الاستقرار تشهد بذلك، إذ قدمت الرياض في عام 2002 "مبادرة السلام العربية"، التي هدفت إلى إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967 وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات العربية مع "إسرائيل"، ولكن كل تلك المحاولات كانت تواجه بشكل دائم ومستمر بمماطلة إسرائيلية تارة وتعنت وصلف تارة أخرى.