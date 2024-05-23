محاكاة لأنواع من الهجمات.. اختتام تمرين الأمن السيبراني لموسم الحج

وبيّنت الهيئة أن التمرين يأتي ضمن أعمال برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم حج هذا العام، الذي تنفذه الهيئة في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج، وتنمية مهارات المختصين لديها في مجال الأمن السيبراني، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، لافتة إلى أن التمرين تناول إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية، وتطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية، كما اشتمل على مجموعة من الأنشطة الفنية والإدارية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية المتجددة وفق أفضل المعايير والممارسات المتبعة.