"الربيعة" يبحث مع مدير "الصحة العالمية" التحديات التي تواجه البرامج المشتركة في غزة

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أمس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، وذلك على هامش أعمال المنتدى العالمي الثاني للاجئين المنعقد في مدينة جنيف بسويسرا.
شهد اللقاء مناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية في المجال الصحي، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لخدمة المحتاجين والمتضررين حول العالم، إلى جانب مناقشة الموضوعات المدرجة على أعمال المنتدى، وبحث الجانبان التحديات التي تواجه البرامج المشتركة في غزة والأوضاع الإنسانية الصعبة.
كما التقى "الربيعة"، نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" لشؤون العمل الإنساني والإمدادات تيد شيبان، على هامش المنتدى العالمي الثاني للاجئين المنعقد في مدينة جنيف.
وتضمن اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، والموضوعات المدرجة في المنتدى العالمي الثاني للاجئين، كما تم التطرق في اللقاء إلى الأوضاع الإنسانية الملحة في قطاع غزة وسبل الحد منها.