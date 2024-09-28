في ضربتين بعسير.. التصدي لترويج 9 كجم حشيش ومنع تهريب 200 كجم قات

تمكنت الجهات الأمنية من إحباط ترويج 9 كجم حشيش، ومنع تهريب 200 كجم قات في منطقة عسير؛ وذلك خلال عمليتين منفصلتين.
وفي التفاصيل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مواطن بمنطقة عسير؛ لترويجه (9) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، تهريب (200) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.