شرعًا أو بالأوامر.. "إحكام" تكشف عن "المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها"

وأوضحت "إحكام" أن ذلك يشمل "المرافق والخدمات العامة، والأملاك العامة الصادر بها صكوك، ومناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومواقع الخامات المعدنية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة، والمواقع الأثرية، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض".