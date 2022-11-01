شرعًا أو بالأوامر.. "إحكام" تكشف عن "المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها"

كشفت منصة "إحكام" عن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والتعليمات.
وأوضحت "إحكام" أن ذلك يشمل "المرافق والخدمات العامة، والأملاك العامة الصادر بها صكوك، ومناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومواقع الخامات المعدنية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة، والمواقع الأثرية، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض".
كما تشمل المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها "أراضي المراعي والغابات، وقمم الجبال، ومحميات الحياة الفطرية، وأراضي المتنزهات البرية، وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، والأراضي الساحلية، والمشاعر المقدسة وحدود الحرمين الشريفين وحرم الحدود والمحميات الوطنية".