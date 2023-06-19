"الناقل السعودي الجديد "طيران الرياض" يظهر في معرض باريس الجوي الـ 54

وسيتم عرض الطائرة في معرض باريس الجوي؛ ما يتيح للزائرين الاطلاع على هوية الطائرة عن قرب، التي تعكس ألوانها "اللافندر" الترحيب والضيافة، وسيتضمن عرضاً للطائرة التي تتميّز باللون الفريد من نوعه، وتمكن الزوّار من التعرُّف على هوية العلامة التجارية الجديدة للشركة.