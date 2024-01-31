"البديوي" يلتقي قيادات مركز التحكيم التجاري لبحث ترسيخ أسس البنى الاقتصادية الخليجية

وناقش الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، مع رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، صالح بن حمد الشرقي، والأمين العام للمركز الدكتور كمال آل حمد، في مقر المركز بمملكة البحرين، الدور البارز لمركز التحكيم التجاري الخليجي في إيجاد بيئة نظامية وجاذبة للاستثمار في دول مجلس التعاون، وما يقدمه المركز من خدمات مهنية سريعة في تسوية المنازعات ونشر الثقافة التحكيمية.