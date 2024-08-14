"الشمراني: "مسرعة الأعمال" قفزة نوعية لدعم الاستثمار في الإعلام وتعزيز الابتكار

واختتم أنه لا بد أن نتفق على أنه يجب على الإعلام، والإعلام الرقمي اليوم أن يحمل على عاتقه مسؤولية تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخها في نفوس أبناء الوطن، وهو واجبٌ وطني على وسائل الإعلام، خصوصًا في ظل التطورات الحاصلة في ميدان الثورة المعلوماتية والإعلامية، ما يجعلها تسابق لتواكب مخرجات الوزارات والهيئات الحكومية لتسير معًا وجنبًا إلى جنب بما يسهل من وصولنا لمستهدفات هذه الرؤية وجعلنا نرى إعلامنا متواكبًا مع نجاحاتنا المتتالية في سائر المجالات.