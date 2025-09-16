نزاع على تصميم صناعي ينتهي بتعويض 100 ألف ريال وإلزام بسحبه من الأسواق

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن تسوية نزاع على تصميم صناعي من خلال خدمة المصالحة، حيث أسفر الاتفاق عن تعويض مالي بقيمة 100 ألف ريال وإلزام أحد الأطراف بسحب المنتج محل الخلاف من الأسواق، وذلك خلال فترة لم تتجاوز 30 يومًا.