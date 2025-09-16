نزاع على تصميم صناعي ينتهي بتعويض 100 ألف ريال وإلزام بسحبه من الأسواق

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن تسوية نزاع على تصميم صناعي من خلال خدمة المصالحة، حيث أسفر الاتفاق عن تعويض مالي بقيمة 100 ألف ريال وإلزام أحد الأطراف بسحب المنتج محل الخلاف من الأسواق، وذلك خلال فترة لم تتجاوز 30 يومًا.
وبحسب ما أوضحته الهيئة، فقد بدأت القضية بخلاف بين طرفين حول ملكية تصميم صناعي مسجل. وبعد تسجيل النزاع، تم توجيه الأطراف إلى خدمة المصالحة الإلكترونية التي تتيح حل النزاعات بطرق ودية وسريعة.
وتم عقد جلسات افتراضية بحضور الطرفين وتحت إشراف خبراء مختصين في إدارة قضايا الملكية الفكرية. وأسفرت هذه الجلسات عن اتفاق مُلزم تضمن التعويض المالي وسحب المنتج من الأسواق، ما أنهى الخلاف بعيدًا عن مسارات التقاضي التقليدية المطولة.
وأكدت الهيئة أن تجربة المصالحة تمثل خطوة عملية لحماية حقوق المبدعين والمستثمرين، وتعكس فاعلية الحلول البديلة في تعزيز بيئة الإبداع والابتكار، وتوفير مسار آمن لحل النزاعات يحفظ الحقوق ويعزز ثقة السوق.