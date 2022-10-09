وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 17 موقعًا حول المملكة

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للنساء في محافظة الدلم بمنطقة الرياض، وفي المتوسطة الرابعة عشرة للبنات بمنطقة الجوف لمدة أسبوع لكل منهما، وفي كلية البترجي في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير لمدة يومين؛ فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين في مدرسة موسى بن نصير في محافظة العلا، ويوم الثلاثاء في مقر المحكمة العامة في محافظة خيبر بمنطقة المدينة المنورة لمدة يوم واحد لكل منهما.