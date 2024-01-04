ديوان المحاسبة يطلق برنامج "تهيئة إدارات المراجعة الداخلية في ظل تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي"
أطلق الديوان العام للمحاسبة اليوم، برنامج "تهيئة إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية في ظل تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي"، بالتعاون مع مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية، والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، وذلك بحضور رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري في المقر الرئيس للديوان بمدينة الرياض.
ويأتي إطلاق البرنامج تنفيذاً للموافقة الكريمة على ما وجّه به مجلس الوزراء في شأن توصيات ندوة الديوان العام للمحاسبة السنوية (الثامنة عشرة) التي عقدها الديوان حول موضوع "انعكاسات التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي على أعمال المراجعة بالقطاع العام".
واستُهِل البرنامج بعقد ورشة عمل، حضرها أكثر من (450) قيادياً ومختصاً بالمراجعة الداخلية في الجهات الحكومية والمسؤولين في الديوان، حيث اُفتتحت ورشة العمل بكلمة مدير عام المراجعة الداخلية بالديوان العام للمحاسبة الدكتورة صيتة المنديل، التي أشارت خلالها إلى أن مشروع التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق يتطلب مستوى عالٍ من المواءمة والتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق مستهدفات هذا المشروع الوطني، ومواكبة ما قد يترتب عن التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي من تغيرات وفرص لتطوير وتمكين أعمال المراجعة الداخلية وإثراء مخرجاتها، لإضافة القيمة وتعظيم الأثر.
وتحدث، خلال هذه الورشة، كل من رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية عبدالله آل مهذل والذي أكد على أهمية معرفة المراجع الداخلي بطبيعة وهيكلة القطاع العام والتعامل المالي والمحاسبي لذلك بما يتوافق مع أساس الاستحقاق المحاسبي، وضرورة الاستفادة من ما هو متوفر من أدوات وأدلة تساعد المراجع في بناء خطط المراجعة الخاص به، والرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله الشبيلي، والذي أشار إلى أن هذا البرنامج يأتي انطلاقاً من حرص الديوان العام للمحاسبة بالتعاون مع الجمعية لوضع المراجعين الداخليين في القطاعات الحكومية على دراية كاملة بآخر المستجدات والتطورات، من خلال تهيئتها للتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق؛ مما يعزز من مهنة المراجعة الداخلية في المملكة ويحسن من أداء المنتمين لها.
وشهدت ورشة العمل استعراض مشروع التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق المحاسبي، والآثار المترتبة على هذا التحول، واستعراض دور إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية في ظل تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي في المملكة، وسوف يتضمن البرنامج عقد عدد من ورش العمل المتخصصة خلال الأشهر القادمة.
يُذكر أن البرنامج يهدف إلى تعزيز ونشر الوعي حول مشروع التحول وتمكين منسوبي إدارات المراجعة الداخلية من القيام بمهامهم في ظل تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي.
ويتضمن البرنامج إصدار دليل استرشادي لأعمال المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية في ظل تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي؛ ليكون المرجع الأول لتفعيل دور المراجعة الداخلية خلال وبعد مرحلة التطبيق.