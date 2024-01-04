ديوان المحاسبة يطلق برنامج "تهيئة إدارات المراجعة الداخلية في ظل تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي"

وتحدث، خلال هذه الورشة، كل من رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية عبدالله آل مهذل والذي أكد على أهمية معرفة المراجع الداخلي بطبيعة وهيكلة القطاع العام والتعامل المالي والمحاسبي لذلك بما يتوافق مع أساس الاستحقاق المحاسبي، وضرورة الاستفادة من ما هو متوفر من أدوات وأدلة تساعد المراجع في بناء خطط المراجعة الخاص به، والرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله الشبيلي، والذي أشار إلى أن هذا البرنامج يأتي انطلاقاً من حرص الديوان العام للمحاسبة بالتعاون مع الجمعية لوضع المراجعين الداخليين في القطاعات الحكومية على دراية كاملة بآخر المستجدات والتطورات، من خلال تهيئتها للتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق؛ مما يعزز من مهنة المراجعة الداخلية في المملكة ويحسن من أداء المنتمين لها.