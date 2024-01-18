"أمانة العاصمة المقدسة" تطبّق مخالفات المباني لمواجهة "التشوه البصري"

وتتضمن المخالفات: كون المبنى المُقام متعارضًا مع خطوط التنظيم للمتر المسطح في البناء المخالف؛ بما لا يتجاوز 100 ضِعف للمبنى الواحد، أو إذا كان المبنى المُقام لا يتعارض مع خطوط التنظيم ومتوافق مع المسموح به في أنظمة البناء، وليس منه ضرر على المجاورين، أو نتج عن المبنى ضرر يمكن إزالته للمتر المربع المسطح في البناء المخالف؛ بما لا يتجاوز 50 ضعفًا للمبنى الواحد، أو كون المبنى المُقام لا يتعارض مع خطوط التنظيم، ومخالف لأنظمة البناء، وترتب عليه ضرر على المجاورين لا يمكن معه تصحيحه بإزالة محل الضرر للمتر المسطح في البناء المخالف بما لا يتجاوز 100 ضِعف للمبنى الواحد.